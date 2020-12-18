Жеребьевка Кубка Украины по футболу: онлайн-видеотрансляция

В пятницу, 18 декабря, в столичном Доме футбола состоится «слепая» жеребьевка пар ¼ финала розыгрыша Кубка Украины по футболу (начало — в 16:00).

Напомним, что на этой стадии турнира к шести четвертьфиналистам, успешно преодолевшим стадию 1/8 финала, присоединятся действующий обладатель трофея «Динамо» и чемпион Украины «Шахтер».

Всего же путевки в полуфинал оспорят шесть представителей элитного дивизиона и два лидера первой лиги, которые (если не попадут в одну пару) примут клуб УПЛ на своем поле:

«Динамо» (Киев)

«Шахтер» (Донецк)

«Заря» (Луганск)

«Александрия»

«Колос» (Коваливка)

«Днепр-1»

«Агробизнес» (Волочиск)

«Верес» (Ровно)

Прямую видеотрансляцию церемонии жеребьевки, которую проведет Youtube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 16:00) в этой новости.

Напомним, что матчи ¼ финала запланированы на 3 марта, а финальный поединок кубкового турнира должен состояться 12 мая следующего года на Городском стадионе в Тернополе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы.

Фото uaf.ua

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