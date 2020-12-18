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Спорт

Экс-тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил титулованный зарубежный клуб

13:18 18 декабря 2020
Юрий Вернидуб

Бывший наставник «Зари» Юрий Вернидуб, который в разгар сезона покинул пост ставшего позже чемпионом Беларуси «Шахтера», снова трудоустроился за рубежом. 54-летний специалист назначен главным тренером 18-кратного чемпиона Молдовы и 10-кратного обладателя Кубка страны «Шерифа», сообщает официальный сайт клуба из Тирасполя.

Новая команда украинского специалиста с 55 очками после 20 матчей идет в чемпионате Молдовы на первом месте, опережая ближайшего преследователя «Петрокуб» на шесть пунктов (плюс игра в запасе). Кстати, цвета «Шерифа» защищает украинский футболист Андрей Близниченко.

Напомним, что свою карьеру игрока Вернидуб провел в «Колосе» (Никополь), «Прикарпатье», запорожских «Металлурге» и «Торпедо», немецком «Хемницере» и питерском «Зените», вместе с которым ему в 1999 году удалось выиграть Кубок России.

Под началом тренера, признававшегося лучшим в Украине в 2016 и 2018 годах, «Заря» добыла «бронзу» чемпионата страны (в 2017 году), играла в финале национального Кубка (в 2016-м) и дважды участвовала в групповом турнире Лиги Европы (в 2016-м и 2017-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский тренер Роман Григорчук сенсационно стал чемпионом Беларуси.

Фото ФК Заря

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