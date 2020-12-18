Теща Коби Брайанта подала в суд на родную дочь

Некая София Лэйн, мать вдовы легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в январе при крушении вертолета, подала в суд на родную дочь, сообщает Los Angeles Times.

68-летняя женщина обвинила Ванессу в отсутствии финансовой поддержки после смерти Коби. Лэйн утверждает, что она много лет работала личным помощником и няней в семье покойной звезды НБА, и Коби якобы обещал заботиться о теще «до конца ее жизни». Требует София Лэйн с дочери ни много ни мало — 5 млн долларов.

Ванесса Брайант в интервью US Weekly заявила, что не собирается платить матери, заверяя, что та лишь пытается найти способы вымогать у семьи деньги. Также вдова Коби Брайанта отрицает, что София когда-либо выполняла функции няни или личного помощника семьи и утверждает, что Коби никогда ничего не обещал ее матери.

«Она была бабушкой, которую поддерживали я и ее зять, причем по моей просьбе, — заявила 38-летняя Ванесса Брайант. — Сейчас она хочет получать от меня 96 долларов в час за то, что якобы работала по 12 часов в день в течение 18 лет, наблюдая за внуками. На самом деле, она лишь изредка ухаживала за моими старшими девочками, когда они были совсем маленькими. Ее утверждения, очевидно, ложны, а ведь я неоднократно пыталась наладить отношения со своей матерью».

Ванесса также сообщила, что Лэйн, кроме 5 млн долларов, требует от нее также дом и внедорожник Mercedes, которые не записаны на тещу баскетболиста.

Ванесса с дочерьми и матерью на одном из матчей НБА

Напомним, что частный вертолет 41-летнего Брайанта 26 января потерпел крушение близ Лос-Анджелеса. На борту находились девять человек, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джианна. Все они погибли.

У легендарного баскетболиста, с которым трогательно простились на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс», остались супруга, а также три дочери — 17-летняя Наталия, 4-летняя Бьянка, и Капри, которой сейчас 18 месяцев. Наследство Коби Брайанта оценивается примерно в 600 млн долларов.

Коби Брайант с семьей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ванесса Брайант сделала тату в память о муже и дочери.

Фото usmagazine.com, Instagram

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