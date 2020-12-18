Экс-чемпионка мира разбилась на горнолыжной трассе: жуткий момент попал на видео

Экс-чемпионка мира по горнолыжному спорту, 31-летняя австрийка Николь Шмидхофер, разбилась на трассе в первой же гонке сезона. Проходя дистанцию скоростного спуска на этапе Кубка мира во французском Валь д'Изере, известная спортсменка потеряла равновесие и на скорости 115 км/час слетела с трассы, пробив лыжами защитную сетку. Николь приземлилась уже вне поля зрения телеккамер, между двумя страхующими сетками. Горнолыжнице, находившейся в сознании, срочно оказали помощь и через 15 минут увезли с трассы, отправив в больницу Гренобля. Саму гонку из-за случившегося прервали на 20 минут.

К счастью, жизни Николь Шмидхофер ничего не угрожает. Хотя, как сообщает krone. at, сезон для спортсменки закончился, едва начавшись. Кроме ссадин на лице, у Николь подозрения на разрыв крестообразной и боковой связок левого колена. Также диагностирован еще ряд менее серьезных травм.

Отметим, что Николь Шмидхофер — чемпионка мира 2017 года в супергиганте и четырехкратная победительница этапов Кубка мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что норвежский прыгун с трамплина после прыжка перелетел через железное ограждение.

Фото krone. at

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