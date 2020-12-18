27.82 / 28.07 33.84 / 34.28
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Экс-чемпионка мира разбилась на горнолыжной трассе: жуткий момент попал на видео

20:01 18 декабря 2020
Николь Шмидхофер

Экс-чемпионка мира по горнолыжному спорту, 31-летняя австрийка Николь Шмидхофер, разбилась на трассе в первой же гонке сезона. Проходя дистанцию скоростного спуска на этапе Кубка мира во французском Валь д'Изере, известная спортсменка потеряла равновесие и на скорости 115 км/час слетела с трассы, пробив лыжами защитную сетку. Николь приземлилась уже вне поля зрения телеккамер, между двумя страхующими сетками. Горнолыжнице, находившейся в сознании, срочно оказали помощь и через 15 минут увезли с трассы, отправив в больницу Гренобля. Саму гонку из-за случившегося прервали на 20 минут.

К счастью, жизни Николь Шмидхофер ничего не угрожает. Хотя, как сообщает krone. at, сезон для спортсменки закончился, едва начавшись. Кроме ссадин на лице, у Николь подозрения на разрыв крестообразной и боковой связок левого колена. Также диагностирован еще ряд менее серьезных травм.

Отметим, что Николь Шмидхофер — чемпионка мира 2017 года в супергиганте и четырехкратная победительница этапов Кубка мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что норвежский прыгун с трамплина после прыжка перелетел через железное ограждение.

Фото krone. at

144

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

шнуров

«Помойный пес. Всегда его презирал»: Андрей Разин обрушился на Сергея Шнурова

Николь Шмидхофер

Экс-чемпионка мира разбилась на горнолыжной трассе: жуткий момент попал на видео

Неля Погребицкая

«Сегодня будешь моей. Я тебя разорву»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер