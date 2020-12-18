Украинец Митрофанов победил британца Байфилда и завоевал титул WBO Oriental

В пятницу, 18 декабря, известный украинский боксер первого среднего дивизиона 31-летний Дмитрий Митрофанов (10 побед, 5 из них — нокаутом, 1 ничья), ушедший под крыло промоутера Усика, провел в выставочном центре ACCO International в Киеве первый в карьере титульный бой — за пояс WBO Oriental — против британца Асинье Байфилда (14 побед, 6 из них — нокаутом, 1 ничья, 4 поражения).

Украинец, кстати, помогавший Ломаченко готовиться к бою с Лопесом, в напряженном 10-раундовом поединке перебоксировал своего британского одногодка, победив единогласным решением судей (96:94, 98:94, 99:92) и завоевав свой первый титул на профессиональном ринге.

Дмитрий Митрофанов одолел Асинье Байфилда единогласным решением судей

По словам промоутера украинца Александра Красюка, победа над британцем поднимет Митрофанова в топ-15 рейтинга первого среднего веса (до 69,85 кг), и теперь Дмитрий получил формальное право претендовать на бой за титул чемпиона мира.

Отметим, что у Дмитрия Митрофанова непростая судьба. Когда ему было два месяца, умерла мать, а отец впоследствии ушел в другую семью, поэтому мальчик жил с дедушкой и бабушкой. После смерти бабушки попал в школу-интернат, но во время учебы в первом классе лишился и дедушки, оставшись таким образом круглым сиротой. В детстве Дима занимался в Чернигове футболом, кикбоксингом, борьбой, но в итоге выбрал бокс. В любительской карьере Дмитрий стал двухкратным чемпионом Украины, бронзовым призером чемпионата Европы и чемпионом Универсиады, также он выступал во Всемирной серии бокса за «Украинских атаманов». Начав профессиональную карьеру в 2017 году, наш боксер до сих пор не проиграл ни одного боя, только поединок с голландцем Джино Кантерсом завершив вничью.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в августе 2020-го Дмитрий Миртрофанов победил единогласным решением судей чеха Анатолия Хунаняна.

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