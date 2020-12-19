У легенды «МЮ» и сборной Англии родился четвертый ребенок

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии 42-летний Рио Фердинанд, в ноябре 2018-го объявивший о помолвке, четвертый раз стал отцом.

За неделю до Рождества младшая на 13 лет супруга спортсмена Кейт Райт, звезда одного из британских реалити-шоу, родила мальчика, имя которого пока не разглашают. «Рождение ребенка — лучший рождественский подарок, который Кейт, Рио и их семья могли бы попросить. Это будет более волшебно, чем когда-либо. У матери и ребенка все в порядке, и все в восторге от последнего пополнения в семье», — рассказал друг семьи Фердинандов в комментарии изданию The Sun.

Отметим, что в семье Рио подрастают двое сыновей — 14-летний Лоренц и 12-летний Тейт, а также 9-летняя дочь Тиа. Всех детей футболисту родила предыдущая жена Ребекка, умершая от рака в мае 2015-го. А через два года после потери жены Фердинанд пережил еще одну утрату, когда также от рака умерла и его мать.

Кейт стала мачехой для троих детей Рио

Отметим, что после завершения игровой карьеры некогда самый дорогой защитник мира (в 2002-м «Манчестер Юнайтед» купил Рио у «Лидса» за 46 млн евро) не стал связывать с тренерским делом. Шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов-2008 попробовал себя в роли телеведущего, также у него есть собственный звукозаписывающий лейбл White Chalk Music и благотворительный фонд Rio Ferdinand Foundation.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Барселоны» Мартин Брейтуэйт четвертый раз стал отцом.

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