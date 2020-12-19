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Спорт

Бывший семейный врач Марадоны назвал смерть легендарного аргентинца самоубийством

11:12 19 декабря 2020
Диего Марадона с семейным врачом Альфредо Каэ

Смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны продолжают активно обсуждать во всем мире. Причем порой высказываются самые невероятные мысли и предположения.

Так, к примеру, бывший семейный врач футбольной легенды Альфредо Каэ назвал случившееся с Диего самоубийством. «Последний раз я видел Марадону живым в клинике. Но, поскольку он был под наркозом, то я не смог поговорить с ним. Это был первый раз, когда я пришел к нему. Когда же я пошел к нему второй раз, уже произошло самоубийство. Я говорю о самоубийстве, поскольку Диего на тот момент устал. Одна из женщин, приближенная к нему, сказала мне, что он не хочет больше жить, устал от жизни и уже все сделал. У него была свита, но не было меня. В то утро, когда он проснулся последний раз, ни один врач не помог ему», — поведал доктор в эфире аргентинской телепередачи Confrontados.

Напомним, что, по официальной версии, Диего умер от сердечной недостаточности и отека легких. При этом в непреднамеренном убийстве подозревают личного врача аргентинца Леопольде Луке, на данный момент ведется следствие. Марадону же похоронили без сердца, размер которого вдвое превышал стандартный, в связи с чем врачи решили оставить его для исследований.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Диего Марадона при жизни содержал 50 семей.

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