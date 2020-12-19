Отец-герой: Шевченко похвастался фото с подросшими сыновьями

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, претендовавший на звание лучшего футболиста века, отдыхает в теплых странах вместе с семьей.

На своей странице в Instagram специалист опубликовал фотографию в компании четырех сыновей — 16-летнего Джордана, 14-летнего Кристиана, 8-летнего Александра и 6-летнего Райдера-Габриэля. «Приятно проводить время с семьей», — подписал под снимком Андрей Николаевич.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко сыграют в квалификации ЧМ-2022 в одной группе с Францией, Боснией и Герцеговиной, Финляндией и Казахстаном. Первый матч «желто-синие» проведут против Финляндии — поединок состоится 28 марта во Львове.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко признался в «шпионаже» в «Милане» по просьбе Валерия Лобановского.

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