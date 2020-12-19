Усик дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик, не дающий спуску собственным сыновьям, несмотря на желание встретиться в ринге с Энтони Джошуа считает, что в возможном поединке за титул абсолютного чемпиона мира между Эй Джеем и Тайсоном Фьюри выше шансы на победу у последнего.

«Должен сказать, что Тайсон Фьюри — непредсказуемый боксер. У него правильный менталитет и боксерские навыки, необходимые для победы над Джошуа. Но это бокс, поэтому я не могу предсказать, что произойдет и чем закончится такой бой. Нам придется подождать и посмотреть, и я обязательно посмотрю», — отметил наш соотечественник в комментарии изданию The Sun.

При этом крымчанин, в тяжелом поединке одолевший другого британца Дерека Чисору, между строк выразил готовность «подвинуться» ради проведения поединка за титул абсолютного чемпиона мира. «Все четыре пояса могут оказаться в одних руках одного человека. Это может быть уникальная возможность. Мы должны между собой общаться, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие», — добавил Александр.

Добавим, что неделю назад Джошуа успешно отстоял четыре чемпионских пояса, отправив в девятом раунде в нокаут болгарина Кубрата Пулева. А вот собравшийся в космос Фьюри после победы над Деонтеем Уайлдером в феврале нынешнего года пока в ринг не выходил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик разрешит провести бой между Джошуа и Фьюри только за щедрое вознаграждение.

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