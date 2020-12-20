Украинская биатлонистка Абрамова родила дочь

32-летняя украинская биатлонистка Ольга Абрамова, показавшая, как проходит по 26 км на лыжах на 39-й неделе беременности, родила дочь.

Радостным событием спортсменка, которая замужем за представляющим на биатлонных соревнованиях Южную Корею россиянином Тимофеем Лапшиным, поделилась на своей странице в Instagram.

«Наше чудо пришло к нам в праздник День Святого Николая», — написала Ольга под снимком. При этом родители пока не сообщают, как решили назвать новорожденную.

Добавим, что Абрамова, являющаяся трехкратной чемпионкой мира по летнему биатлону, планирует после рождения ребенка в скором времени вернуться к тренировкам и нацелена выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка Ольга Янчук родила легионеру «Динамо» Жерсону Родригесу сына.

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter