Стал известен победитель в номинации «Лучший спортсмен Украины»-2020

В воскресенье, 20 декабря, Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) обнародовала окончательные итоги голосования по определению лауреатов уходящего года, сообщает официальный сайт организации.

Победителем в номинации «Лучший спортсмен Украины"-2020 стала знаменитая прыгунья в длину из Хмельницкого, вице-чемпионка мира и победительница Европейских игр Марина Бех-Романчук, выигравшая в уходящем году этапы «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме и Дохе, а также в турниры в Карлсруэ, Торуне, Глазго, Льевене и Берлине (кстати, среди лауреатов года оказался и муж спортсменки — знаменитый пловец Михаил Романчук).

Семейная пара — прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук — вошла в десятку лучших спортсменов Украины 2020 года

Полностью десятка лучших спортсменов Украины 2020 года выглядит так:

1. Марина Бех-Романчук (легкая атлетика);

2. Ярослава Магучих (легкая атлетика);

3. Алексей Новиков (стронгмен);

4. Ольга Харлан (фехтование);

5. Дмитрий Пидручный (биатлон);

6. Михаил Романчук (плавание);

7. Дарья Билодид (дзюдо)

8. Семен Новиков (борьба);

9. Алина Ягупова (баскетбол).

10. Юлия Левченко (легкая атлетика).

— В течение 10 дней Ассоциация спортивных журналистов Украины называла по одному имени в день, удерживая интригу до последнего, — рассказал «ФАКТАМ» глава АСЖУ Александр Гливинский. — Среди претендентов на попадание в топ-десятку было около 20 атлетов, которые все же сумели проявить себя в год, когда соревнований из-за карантинных ограничений было откровенно мало. Но при этом приятно констатировать, что наши атлеты провели хороший год, показав результаты мирового уровня. Поэтому выбрать десять лучших спортсменов было довольно непросто. Откровенно говоря, жаль, что мест в топ-десятке лишь 10.

Лауреатов года традиционно выбирал своим голосованием экспертный совет АСЖУ, в состав которого входят 12 авторитетных украинских спортивных журналистов. Каждый из экспертов назвал свою десятку лучших атлетов: первый получал 10 баллов в зачет, а 10-й — один. В итоге Марину Бех-Романчук и Ярославу Магучих в общем зачете разделили всего три балла.

Отметим, что в прошлом году в номинации «Лучший спортсмен Украины» победил капитан мужской сборной страны по биатлону Дмитрий Пидручный, ставший чемпионом мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красавица Марина Бех-Романчук предстала в непривычном образе.

Фото Дмитрия Вакулко ФЛАУ, uspa.com.ua

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