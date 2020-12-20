Боксер-супертяжеловес отправил соперника в глубокий нокаут за канаты ринга

Ярким нокаутом завершился поединок в супертяжелой весовой категории между непобедимым кубинцем Фрэнком Санчесом (17 побед, 13 из них — нокаутом) и мексиканцем Джулианом Фернандесом (14 побед, 11 из них — нокаутом, 3 поражения), прошедший в американском Аламадоме.

Фернандес вызывающе себя вел по ходу поединка, всячески показывая, что ему нипочем удары Санчеса, но в седьмом раунде после впечатляющей серии от кубинца (к слову, одного из спарринг-партнеров Сауля Альвареса, который готовился к поединку с Каллумом Смитом) оказался за пределами ринга. И по лицу Джулиана было видно, что он плохо понимает, где находится сейчас…

«That's a bold strategy Cotton, let's see if it works out for him.» pic.twitter.com/YSSZkrp9gC — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Напомним, в начале ноября боксерский поединок между 20-летними американками Карли Холмэн и Ребекой Лавс завершился для последней «вылетом» за канаты уже на 25 секунде после стартового гонга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяжеловес Александр Усик дал неожиданный прогноз на бой между Джошуа и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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