27.92 / 28.07 33.96 / 34.19
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Боксер-супертяжеловес отправил соперника в глубокий нокаут за канаты ринга

18:47 20 декабря 2020
Санчес&nbsp;— Фернандес

Ярким нокаутом завершился поединок в супертяжелой весовой категории между непобедимым кубинцем Фрэнком Санчесом (17 побед, 13 из них — нокаутом) и мексиканцем Джулианом Фернандесом (14 побед, 11 из них — нокаутом, 3 поражения), прошедший в американском Аламадоме.

Фернандес вызывающе себя вел по ходу поединка, всячески показывая, что ему нипочем удары Санчеса, но в седьмом раунде после впечатляющей серии от кубинца (к слову, одного из спарринг-партнеров Сауля Альвареса, который готовился к поединку с Каллумом Смитом) оказался за пределами ринга. И по лицу Джулиана было видно, что он плохо понимает, где находится сейчас…

Напомним, в начале ноября боксерский поединок между 20-летними американками Карли Холмэн и Ребекой Лавс завершился для последней «вылетом» за канаты уже на 25 секунде после стартового гонга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяжеловес Александр Усик дал неожиданный прогноз на бой между Джошуа и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

278

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Волочкова и Гафт

Водил по ресторанам и угощал вином: Волочкова призналась в тайной связи с Валентином Гафтом

Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Виталина Цымбалюк-Романовская

Почти дочь: бывшая жена Джигарханяна показала девочку, которую считает своей наследницей

Александр Усик

Усик дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер