27.92 / 28.07 33.96 / 34.19
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

21-летний талант «Милана» установил невероятный голевой рекорд

17:27 20 декабря 2020
Родриго Леао

Форвард итальянского «Милана» Рафаэль Леао забил гол уже на 7-й секунде выездного поединка против «Сассуоло» в рамках 13-го тура серии А.

Едва разведя мяч в центре поля, Чалханоглу продвинулся ближе к штрафной площадке и блестящим пасом вывел Леао фактически один на один с вратарем. 21-летний португальский нападающий не стал сближаться с вратарем, пробив мимо него точно в ворота — секундомер показывал в этот момент 6,2 секунды с момента стартового свистка, что является лучшим показателем скорострельности для топ-5 европейских лиг. Тем самым Рафаэль почти на три секунды превзошел достижение игрока «Пьяченцы» Паоло Поджи, забившему «Фиорентине» в 2001-м за 8,9 секунд.

Отметим, что еще в первом тайме «Милан» развил свое преимущество, и после первого тайма обыгрывает соперника — 2:0.

Добавим, что голевой рекорд чемпионата Украины принадлежит форварду сборной Украины Роману Яремчуку, который, выступая за «Александрию», поразил ворота «Ворсклы» на 10-й секунде. В Лиге же чемпионов рекорд удерживает голландский форвард «Баварии» Рой Макаай, забивший в ворота «Реала», едва секундная стрелка преодолела отметку в 10 секунд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Милан» встретится в плей-офф Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой».

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Волочкова и Гафт

Водил по ресторанам и угощал вином: Волочкова призналась в тайной связи с Валентином Гафтом

Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Александр Усик

Усик дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Виталина Цымбалюк-Романовская

Почти дочь: бывшая жена Джигарханяна показала девочку, которую считает своей наследницей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер