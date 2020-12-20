21-летний талант «Милана» установил невероятный голевой рекорд

Форвард итальянского «Милана» Рафаэль Леао забил гол уже на 7-й секунде выездного поединка против «Сассуоло» в рамках 13-го тура серии А.

Едва разведя мяч в центре поля, Чалханоглу продвинулся ближе к штрафной площадке и блестящим пасом вывел Леао фактически один на один с вратарем. 21-летний португальский нападающий не стал сближаться с вратарем, пробив мимо него точно в ворота — секундомер показывал в этот момент 6,2 секунды с момента стартового свистка, что является лучшим показателем скорострельности для топ-5 европейских лиг. Тем самым Рафаэль почти на три секунды превзошел достижение игрока «Пьяченцы» Паоло Поджи, забившему «Фиорентине» в 2001-м за 8,9 секунд.

Отметим, что еще в первом тайме «Милан» развил свое преимущество, и после первого тайма обыгрывает соперника — 2:0.

Добавим, что голевой рекорд чемпионата Украины принадлежит форварду сборной Украины Роману Яремчуку, который, выступая за «Александрию», поразил ворота «Ворсклы» на 10-й секунде. В Лиге же чемпионов рекорд удерживает голландский форвард «Баварии» Рой Макаай, забивший в ворота «Реала», едва секундная стрелка преодолела отметку в 10 секунд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Милан» встретится в плей-офф Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой».

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter