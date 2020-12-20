Кикбоксер-гигант из Украины избил соперника и защитил титул чемпиона мира: видео боя

29-летний украинский кикбоксер Роман Крыкля (46 побед, 24 из них — нокаутом, 7 поражений) успешно защитил свой чемпионский пояс в полутяжелом весе (до 102,1 кг), уверенно победив опытного румына Андрея Стойку (52 победы, 29 из них — нокаутом, 12 поражений).

Поединок, состоявшийся в рамках турнира One Championship в Сингапуре, прошел под диктовку уроженца Краснограда, что в Харьковской области, отрезками соперник даже не помышлял о контратаках, лишь принимая град ударов от Романа. В итоге, особо не напрягаясь, Крыкля, рост которого составляет ровно два метра, довел бой до завершения, и судьи единогласно присудили ему победу.

Отметим, что это была первая защита чемпионского пояса для украинца, который он завоевал в ноябре прошлого года, победив техническим нокаутом марокканца Тарика Хбабеза.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боец ММА Роман Огульчанский эффектно нокаутировал россиянина на турнире в Москве.

Фото One Championship

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