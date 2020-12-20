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Спорт

Экс-футболист «Динамо» Домагой Вида забил самый эффектный гол в карьере

12:11 21 декабря 2020
Домагой Вида

Бывший футболист киевского «Динамо» Домагой Вида, который во время ЧМ-2018 вместе с Огненом Вукоевичем отметился приветствием «Слава Украине!», забил, пожалуй, лучший гол в своей карьере (всего за годы выступлений за клубы и сборную Хорватии результативный защитник 43 раза поразил ворота оппонентов).

В матче чемпионата Турции против «Эрзурумспор» 31-летний защитник при счете 2:0 откликнулся на навес с фланга и, опередив соперников, эффектным ударом пяткой с лета отправил мяч в сетку ворот, а «орлы» в итоге разгромили гостей — 4:0. Этот мяч стал для Виды дебютным в сезоне.

Добавим, что «Бешикташ» после 12 сыгранных поединков с 22 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Турции четвертое место, уступая на один пункт «Фенербахче» и «Галатасараю» и на три — «Аланьяспору» (при этом «Фенербахче» и «Аланьяспор» провели на матч больше).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Домагой Вида занимается разведением черных свиней.

Фото Twitter ФК «Бешикташ»

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