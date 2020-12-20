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Спорт

Криштиану Роналду заставили разуться: Шевченко это уже проходил

8:01 21 декабря 2020
Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, проигравший в этом году борьбу за звание лучшего футболиста мира по версии ФИФА, все же не остался без подарка к Рождеству. Еще в начале декабря стало известно, что 35-летний португалец стал обладателем приза Golden Foot («Золотая нога»), ежегодно присуждаемого игрокам не младше 28 лет за вклад в развитие футбола, но саму награду пятикратному обладателю «Золотого мяча вручили только накануне вечером.

Правда, из-за пандемии коронавируса трофей из рук сына принцессы Монако Стефани — Луи Дюкрюэ — Роналду получил при закрытых дверях (награда учреждена 17 лет назад князем Монако Альбером II). По традиции, победитель оставил отпечатки своих ног и автограф, которые будут красоваться на Аллее чемпионов, расположенной на набережной княжества Монако.

«Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить свое имя на чемпионском променаде в Монако вместе рядом с некоторыми из величайших футбольных легенд всех времен! Я искренне польщен и хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня на Golden Foot 2020», — написал Криштиану Роналду в Twitter.

Кстати, в борьбе за награду, которая вручается только раз в жизни, португалец опередил Лионеля Месси («Барселона»), Роберта Левандовски («Бавария»), Серхио Рамоса («Реал»), Артуро Видаля («Интер»), Жерара Пике («Барселона»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Неймара («ПСЖ»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Ранее обладателями премии Golden Foot, вручаемой с 2003 года, становились:

2003 год — Роберто Баджо (Италия)

2004-й — Павел Недвед (Чехия)

2005-й — Андрей Шевченко (Украина)

2006-й — Роналдо (Бразилия)

2007-й — Алессандро дель Пьеро (Италия)

2008-й — Роберто Карлос (Бразилия)

2009-й — Роналдиньо (Бразилия)

2010-й — Франческо Тотти (Италия)

2011-й — Райан Гиггз (Уэльс)

2012-й — Златан Ибрагимович (Швеция)

2013-й — Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

2014-й — Андрес Иньеста (Испания)

2015-й — Самюэль Это'О (Камерун)

2016-й — Джанлуиджи Буффон (Италия)

2017-й — Икер Касильяс (Испания)

2018-й — Эдинсон Кавани (Уругвай)

2019-й — Лука Модрич (Хорватия)

Кстати, кроме победителя Golden Foot, каждый год выбираются Легенды футбола, также оставляющие отпечатки своих ног на Аллее чемпионов. Ранее такой чести удостоились два знаменитых украинских футболиста: в 2008 году свой след на набережной Монако оставил Игорь Беланов, а в 2009-м — Олег Блохин.

Имя Олега Блохина увековечено на Аллее чемпионов в Монако

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду включили в состав сборной мира всех времен.

Фото Twitter ФК «Ювентус»

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