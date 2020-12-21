Матч чемпионата Франции по футболу закончился трагедией

После состоявшегося накануне вечером поединка 16-го тура французской Лиги 1 между «Лорьяном» и «Ренном» (0:3) нелепая трагедия унесла жизнь сотрудника стадиона «Мустуар».

Как сообщает L`Equipe, примерно через 10 минут после окончания встречи на работника арены упало габаритное оборудование с лампами, предназначенное для обогрева газона. Коллеги попытались вытащить пострадавшего из-под упавшей техники. В итоге это удалось сделать лишь с помощью пожарных и врачей скорой помощи, которые не успели покинуть стадион после матча. Мужчине оказали первую помощь и в критическом состоянии доставили в больницу Лорьяна примерно через 45 минут после инцидента, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Спортивный юрист Тьерри Грантурко написал в Twitter, что погибший был агрономом и долгие годы работал в «Лорьяне». У мужчины остались трое детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 14-месячная племянница футболиста «Падерборна» умерла на стадионе «Баварии».

Фото lequipe.fr

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