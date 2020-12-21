В моем колене застряли чьи-то зубы, — английскому футболисту грозила ампутация

Экс-форвард «Кембриджа» и целого ряда других английских клубов 37-летний Ябо Ибере, объявивший на днях о завершении карьеры, поведал жуткую историю, как едва не лишился ноги после того, как в его колене после столкновения застряли… зубы соперника. Если бы футболист вовремя не обратился за медицинской помощью, конечность могли бы ампутировать, сообщает BBC.

«Я пришел в больницу через два дня после травмы и узнал, что у меня в колене застряли зубы. Вышло много слизи и гноя, а потом врач говорит: «В твоем колене чьи-то зубы». Я такой: «Ты что, шутишь?»

Оказалось, что в колене уже началась серьезная инфекция. К счастью, врачи сработали фантастически. Я обратился в больницу в четверг, и доктор сказал, что если бы пришел в субботу, все было бы по-другому. Все могло быть намного серьезнее. Мне очень повезло", — заявил Ябо Ибере.

Худшего удалось избежать, но после операции в октябре прошлого года 193-сантиметровый форвард, поигравший за 20 лет в 10 клубах, так и не смог полностью восстановиться и принял решение завершить карьеру. В 677 играх в низших английских дивизионах Ябо Ибере забил 138 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22-летний футболист «Барселоны» Мусса Ваге может завершить карьеру из-за страшной травмы.

Фото Getty Images

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