Олимпийская чемпионка играючи ногой установила верхушку на елку: забавное видео

Олимпийская чемпионка Рио по художественной гимнастике Вера Бирюкова продолжает поражать своих поклонников чудесами растяжки. На сей раз 22-летняя россиянка разместила в своем Instagram видео, на котором она без проблем надела верхушку на елку… ногой.

«Когда елка и хозяйка сотрудничают. Вишенка на торте, ой, простите, верхушка на елке пожелала мне счастливого Нового года, и по традиции, ну знаете, как бьют бокалы на свадьбе в некоторых обычаях, после того как выпьют шампанское, радостно кинулась с высоты, как будто опьянела от счастья и… Что произошло с верхушкой внизу?» — подписала девушка видео.

Кстати, ранее Бирюкова поделилась еще одним забавным видео, продемонстрировав, как она помогла парню, подержав ногой в растяжке капот машины.

«Когда парни не могут обходиться без девушек. Правда или миф?» — написала россиянка под роликом.

Отметим, что, кроме «золота» Олимпийских игр, Вера Бирюкова к своим 22 годам стал также чемпионкой Европы, многократной победительницей Кубка мира и двукратной чемпионкой Универсиады в групповых упражнениях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина станцевала с бутылкой на голове.

Фото Instagram

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