Двукратный олимпийский чемпион получил тюремный срок за безрассудное вождение и наркотики

В понедельник, 21 декабря, окружной суд Осло приговорил легендарного норвежского лыжника, двукратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга к семи месяцам лишения свободы за безрассудное вождение, нарушение скоростного режима и хранение наркотиков, сообщает телеканал NRK.

При этом сторона обвинения настаивала на восьми месяцах тюрьмы, а адвокат спортсмена полагал, что срок должен был быть меньше шести месяцев (в этом случае по норвежским законам Нортуг мог бы отбыть наказание на свободе, его передвижение фиксировалось бы при помощи электронного браслета).

Помимо тюремного срока, 34-летний Нортуг, завершивший карьеру в 2018 году, пожизненно лишен водительских прав (по существующей в Норвегии практике, Петтер сможет вновь претендовать на получение водительского удостоверения, но не ранее, чем через пять лет).

Как известно, в середине августа Нортуга остановила полиция на шоссе, когда он вел машину со скоростью 168 км/ч при ограничении 80 км/ч. При этом свое безрассудное вождение автомобиля он снимал на мобильный телефон. Петтер был отправлен на медицинское освидетельствование, а в его доме нашли шесть граммов кокаина. Позже Нортуг рассказал о проблемах с наркотиками и алкоголем, признавшись, что ему нужна помощь.

Сообщается, что легендарный лыжник (у него 20 медалей Олимпийских игр и мировых первенств, а также два триумфа на Кубке мира!) согласился с решением суда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Петтер Нортуг набрал миллион просмотров с песней о карантине.

Фото Getty Images

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