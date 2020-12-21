Обидчик «Шахтера» плюнул сопернику в лицо и получил по заслугам

Сын легендарного чемпиона мира в составе сборной Франции Лилиама Тюрама, форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам, дисквалифицирован на пять матчей (плюс один поединок условно) и оштрафован на 40 тысяч евро за плевок в соперника.

Инцидент произошел на 78-й минуте матча чемпионата Германии «Боруссия» М. — «Хоффенхайм» (1:2), когда 23-летний нападающий после словесного конфликта с защитником соперника Штефаном Пошем плюнул оппоненту в лицо. После просмотра VAR рефери удалил француза с поля.

Тюрам, кстати, участвовавший в обеих разгромных победах «Боруссии» над «Шахтером» в Лиге чемпионов, уже принес извинения партнерам по команде и Пошу. Футболист подчеркнул, что такое поведение не соответствует его характеру, и выразил готовность принять любое наказание. В частности, «Боруссия» оштрафовала Маркуса на месячную зарплату. Только что-то обвинений в расизме не слышно…

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