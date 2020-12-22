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Спорт

У бывшей девушки динамовца Попова роман с футболистом «Шахтера»

9:17 22 декабря 2020
Анастасия Гладун и Денис Попов

У бывшей возлюбленной футболиста киевского «Динамо» Дениса Попова Анастасии Гладун (их пара — на фото в заголовке — распалась весной 2020-го) новый роман. На своей странице в Instagram девушка (она студентка Киевского института международных отношений) опубликовала совместный снимок с отдыха в Доминикане с футболистом «Шахтера» Ефимом Коноплей, выступающим на правах аренды за «Десну», разместив вместо подписи к фото красное сердечко.

Ефим Конопля и Анастасия Гладун на отдыхе в Доминиканской Республике

Кстати, на странице новой девушки Ефима Конопли в Instagram хватает горячих фото.

Напомним, что сам Денис Попов (кстати, партнер Конопли по сборной Украины U20, ставшей в прошлом году чемпионом мира) совсем недавно расстался с красавицей-дзюдоисткой Дарьей Билодид.

Кстати, это уже не первые страсти-мордасти в чемпионской команде Александра Петракова. Летом стало известно, что девушка нынешнего форварда «Динамо» Владислава Супряги Даша Савина ушла к футболисту «Шахтера» Валерию Бондарю. Парни также играли вместе в сборной Украины на «золотом» чемпионате мира-2019.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Артем Кравец сошелся с женой.

Фото Instagram

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