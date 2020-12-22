Мать обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо попала в реанимацию

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдниьо, которого в марте поймали на границе с Парагваем с поддельным паспортом, сообщил, что его 71-летняя мать находится в реанимации с тяжелой формой коронавируса и борется за жизнь.

«Дорогие друзья, у моей мамы коронавирус, и мы боремся за ее скорейшее восстановление. Она находится в отделении интенсивной терапии, за ней ухаживают. Заранее благодарю вас за все ваши молитвы, позитивную энергию и любовь. Будь сильной, мам», — написал в Twitter бразилец, который сам в октябре бессимптомно переболел COVID-19.

Отметим, что у 40-летнего обладателя «Золотого мяча» теплые отношения с матерью, которая семь лет назад смогла победить рак. Дона Мигуэлина в свое время даже снималась вместе с сыном в рекламе чипсов (отец футболиста утонул, когда Роналдиньо было восемь лет).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналдиньо с братом выпустили из тюрьмы под залог в 1,6 млн долларов.

Фото Instagram

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