На старости лет: экс-босса мирового футбола Йозефа Блаттера обвинили в растрате средств

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подала уголовную жалобу в прокуратуру Цюриха на экс-босса организации Йозефа Блаттера, которого в 2015 году отстранили от любой футбольной деятельности на восемь лет. После расследования, проведенного независимыми экспертами, 84-летнего швейцарца обвиняют в денежных махинациях, сообщает blick.ch.

В жалобе указывается на прямое участие бывшего президента ФИФА и ряда лиц в деятельности, связанной с проектом музея ФИФА, открытого в Цюрихе в 2016 году. Полная стоимость проекта «потянула» на 500 млн швейцарских франков (примерно 500 млн долларов) и указывает, что предыдущая администрация ФИФА потратила 140 млн на реконструкцию и переоборудование здания, которым организация не владеет (здание принадлежит страховой фирме Swiss Life), а также заключила долгосрочное соглашение об аренде (до 2045 года!) на невыгодных условиях. Стандартные рыночные ставки позволили бы сделать такой проект за 360 млн швейцарских франков. В сообщении отмечается, что полмиллиарда швейцарских франков можно и нужно было направить на развитие мирового футбола.

Сообщается также, что музей ежегодно приносит убытки. Среди них 50 млн долларов, которые ФИФА выплатила в 2016-м, в год открытия музея. В отчете организации за 2019-й указывается, что музей принес доход в размере 3,5 млн долларов против расходов в 6,3 млн.

Музей ФИФА в Цюрихе открыт в 2016 году

Напомним, что в октябре 2015 года из-за обвинений в коррупции Йозеф Блаттер, который, к слову, недавно переболел коронавирусом, лишился поста президента ФИФА. Причиной послужил перевод боссом мирового футбола 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета президента УЕФА Мишеля Платини в 2011 году. В итоге Блаттер был отстранен от любой футбольной деятельности на восемь лет, а Платини срок дисквалификации позже сократили до четырех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что прокуратура завела дело на действующего президента ФИФА Джанни Инфантино.

Фото blick. ch

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter