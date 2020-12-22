Экс-биатлонистка сборной Украины победила рак и ждет рождения ребенка

Многократная чемпионка Украины по биатлону 23-летняя Марьяна Брыкайло, у которой в прошлом году диагностировали рак, перенесла две операции и поборола страшный недуг, сообщает ua.tribuna.com.

Более того, бывшая спортсменка из Тернополя, завершившая карьеру в биатлоне, вышла 26 ноября замуж и, находясь на 14-й неделе беременности, ждет рождения дочери.

«После эстафеты на юниорском чемпионате мира, я серьезно задумалась над своим здоровьем, — рассказывала год назад Марьяна Брыкайло в интервью ua.tribuna.com. - Приехала в Украину, начала бегать по больницам, сдавать много анализов. Но диагноз тут так и не смогли поставить. Чувствовала себя хорошо, но понимала: что-то не так. Занималась исключительно йогой, так как врачи запретили вообще нагрузку, пока идет обследование.



Моя врач-гинеколог предложила мне поехать в Чехию, просто на обследование. Мне сделали документы и я поехала туда с целью узнать, что со мной. И уже тут, в Чехии, мне окончательно поставили диагноз: рак шейки матки второй стадии. Я решила лечиться заграницей и в сентябре вновь отправилась туда.



Долго никто не знал, почему я в Чехии и что я там делаю, ни один близкий человек не знал. Я всем сказала, что еду на работу и все. Так и было: я подрабатывала. Мне помогли устроиться на работу и параллельно можно было лечиться. Массаж в Чехии тоже был как подработка. Это не было основной занятостью как в Украине, скорее как хобби для меня в свободное время.

Меня ожидает заключительный этап лечения в Словакии. Неделю проведу в больнице. Надеюсь, все пройдет хорошо, и уже можно будет планировать детей".

Добавим, что последнее время экс-биатлонистка сборной Украины живет в чешском Брно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного родился сын.

Фото Facebook

185

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter