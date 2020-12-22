Украинский спортсмен впечатлил невероятным трюком
Во время соревнований Дабл Трипл Snow Fest 2020, которые проходили в Киеве, украинский сноубордист Сергей Барковский выполнил прыжок, который ошеломил зрителей и судей.
Наш соотечественник первым в мире выполнил абсолютно новый прыжок, получивший название Backflip-wallride-backflip.
В результате Барковский стал победителем соревнований в номинации «Лучший трюк».
Отметим, что в состязаниях участвовали 78 спортсменов из 18 стран. Всего в соревнованиях, призовой фонд которых составил 10 тысяч евро, были заявлены шесть номинаций.
Кроме Барковского, на пьедестал почета поднялся еще один украинский спортсмен Александр Старчевский, который выступал в категории Freeski Jib и занял третье место.
Видео нового прыжка обнародовано на YouTube-канале Дабл Трипл Snow Fest.
Этот же трюк с другого ракурса.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели двукратного чемпиона и обладателя Кубка мира по сноуборду Алекса Пуллина, который утонул во время подводной охоты на Золотом побережье Австралии.
Фото instagram/sanbariko201
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