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Спорт

Высший класс: UFC представил видео лучших нокаутов 2020 года

19:17 22 декабря 2020
Импа Касанганай и Хоакин Бакли

Промоушн UFC (Ultimate Fighting Championship), в который в январе вернется знаменитый ирландец Конор Макгрегор, представил четыре нокаута, претендующих на звание лучшего в уходящем году.

В число номинантов попали американцы Коди Гарбранд (соперник — Рафаэль Ассунсао), Хоакин Бакли (соперник — Импа Касанганай), Калинн Уильямс (соперник — Абулразак Альхассан) и Кевин Холланд (соперник — Жакаре Соуза). Проголосовать за самый выдающийся момент можно на сайте UFC, а также на страничках промоушна в Twitter или Facebook.

Пока же на видео от UFC можно еще раз вспомнить лучшие нокауты и насладиться ими.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в UFC.

Фото Twitter UFC

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