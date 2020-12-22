Высший класс: UFC представил видео лучших нокаутов 2020 года
Промоушн UFC (Ultimate Fighting Championship), в который в январе вернется знаменитый ирландец Конор Макгрегор, представил четыре нокаута, претендующих на звание лучшего в уходящем году.
В число номинантов попали американцы Коди Гарбранд (соперник — Рафаэль Ассунсао), Хоакин Бакли (соперник — Импа Касанганай), Калинн Уильямс (соперник — Абулразак Альхассан) и Кевин Холланд (соперник — Жакаре Соуза). Проголосовать за самый выдающийся момент можно на сайте UFC, а также на страничках промоушна в Twitter или Facebook.
Пока же на видео от UFC можно еще раз вспомнить лучшие нокауты и насладиться ими.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в UFC.
Фото Twitter UFC23
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