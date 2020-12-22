А он все шутит: бывшему футболисту сборной Италии ампутировали обе ноги

Экс-футболисту «Интера» и сборной Италии Мауро Беллуджи, который находился в больнице с 4 ноября, ампутировали обе ноги из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает altropensiero.net.

Несмотря на то, что 70-летний экс-защитник стал инвалидом, он не потерял чувства юмора.

«Они даже отобрали у меня ногу, которой я забивал менхенгладбахской „Боруссии“. Могли бы, по крайней мере, приделать мне пару протезов, чтобы я был таким же быстрым, как Оскар Писториус (шестикратный чемпион летних Паралимпийских игр, у которого ампутированы обе ноги. — Авт.)», — сказал Мауро Беллуджи после выписки.

За годы в футболе Беллуджи, помимо «Интера», выступал также за «Болонью», «Наполи» и «Пистойезе».

С «Интером» защитник в 1971 году выигрывал чемпионат Италии, а в 1972-м дошел до финала Кубка европейских чемпионов, где миланцы уступили «Аяксу» Йохана Кройффа. В футболке «Болоньи» защитник в 1974 году завоевал Кубок Италии. В активе футболиста 32 поединка в составе сборной Италии, в том числе пять игр на двух чемпионатах мира.

В составе сборной Италии Мауро Беллуджи (справа) играл на двух чемпионатах мира

После завершения карьеры футболиста Мауро Беллуджи работал тренером и спортивным комментатором.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 25-летняя футболистка лишилась ноги, врезавшись в стеклянную дверь.

Фото altropensiero.net, BNA Photographics

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