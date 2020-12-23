Умер знаменитый советский футболист

В ночь на 23 декабря в возрасте 73 лет скончался легендарный футболист ереванского «Арарата» Аркадий Андреасян. Один из лучших игроков в истории армянского футбола имел проблемы с сердцем, что и стало причиной смерти.

Всю карьеру Андреасян провел, выступая за армянские клубы. С 1969-го по 1978-й полузащитник сыграл за «Арарат» во всех турнирах 284 матча, в которых забил 71 гол. В 1973-м стал чемпионом СССР, дважды (в 1973-м и 1975-м) выиграл Кубок страны. Кстати, именно Андреасян в марте 1975-го забил победный мяч в ворота звездной «Баварии» в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов (1:0), хотя по сумме двух встреч ереванцы тогда уступили будущему обладателю трофея (1:2).

За национальную и олимпийские сборные СССР провел 21 матч, забил четыре мяча. Стал бронзовым призером Олимпийских игр в Мюнхене-1972, когда в матче за третье место наша сборная сыграла вничью с ГДР (2:2) и вместе с немцами получила бронзовые медали.

После завершения игровой карьеры стал работать тренером. Возглавлял различные армянские клубы, вместе с «Араратом» стал обладателем Кубка Армении-1996/1997, Суперкубка страны-2009, трижды серебряным призером чемпионата Армении. За свои достижения удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер обладатель Суперкубка УЕФА-1975 в составе киевского «Динамо» Петр Слободян.

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