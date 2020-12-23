«Ювентус» дважды за один день потерял очки в чемпионате Италии

Туринский «Ювентус», выигравший группу Лиги чемпионов и сыграющий в 1/8 финала с португальским «Порту», в рамках 14-го тура итальянской серии А принимал на своем поле «Фиорентину».

«Старая Синьора» подходила к поединку, имея серию из 12 матчей без поражений во всех турнирах, соперник же, наоборот, не знал вкуса победы в восьми последних матчах. Несмотря на это, победу с разгромным счетом — 3:0 (Влахович, 3, Алекс Сандро, 76, в свои ворота, Касерес, 81) — отпраздновали именно гости. Правда, стоит отметить, что Криштиану Роналду и компания играли в меньшинстве с 18-й минуты, когда прямую красную карточку за грубый фол получил полузащитник Хуан Куадрадо.

Как сообщает портал Squawka, «Ювентус» повторил самое крупное домашнее поражение в серии А в 21-м веке. Ровно 10 лет назад, в 2010-м, «Старая Синьора» на «Делле Альпи» с аналогичным счетом уступила «Милану».

Интересно, что в день игры туринцы узнали еще одну неприятную для себя новость. Совет по спортивным гарантиям (CONI) аннулировал решения комитетов серии А и Федерации футбола Италии о присуждении технического поражения «Наполи» за неявку на матч 3-го тура против «Ювентуса». Напомним, что в начале октября, когда матч должен был состояться согласно календарю, неаполитанцы сослались на решение медицинских властей города, которые запретили команде передвигаться по стране после того, как в клубе были выявлены случаи заражения коронавирусом. Доводы «Наполи» не были приняты футбольными органами, и, кроме технического поражения, с клуба было снято одно очко.

Теперь же CONI постановил, что матч должен быть переигран. А «Ювентус», получается, за один день дважды потерял очки в чемпионате страны — как на футбольном поле, так и в кабинетах функционеров. После такого «двойного удара» туринцы, которые неизменно становились чемпионами Италии последние девять сезонов, опустились на четвертое место, отставая от лидирующего «Милана» на семь очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду стал обладателем приза Golden Foot.

Фото ФК «Ювентус»

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