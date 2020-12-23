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Спорт

Жена Ярмоленко показала третьего сына: милое фото

16:24 23 декабря 2020
Андрей Ярмоленко с сыновьями

Футболист английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, у которого в конце октября родился третий сын, показал уже подросшего Максима.

Милое семейное фото выложила на своей странице в Instagram супруга игрока Инна. «Наш новенький», — подписала под снимком женщина, на котором позирует с малышом и мужем.

Напомним, что в семье Ярмоленко уже подрастают 7-летний Иван и 5-летний Даниил. И если в личной жизни у Андрея все в порядке, то карьера в «Вест Хэме» пока не складывается. В нынешнем сезоне украинец провел за клуб во всех турнирах 10 матчей, в которых забил 2 мяча. Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес еще летом изъявлял желание расстаться с Ярмоленко, но покупателей на нашего соотечественника на тот момент не нашлось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка Ольга Янчук родила легионеру «Динамо» Жерсону Родригесу сына.

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