Назван лучший бой 2020 года: самые яркие моменты поединка с 8 (!) нокдаунами

Авторитетное боксерское издание The Ring назвало лучший поединок по итогам уходящего 2020 года. Журналисты и специалисты отметили бой за титул WBC Silver в первом полусреднем весе между 31-летним американцем Хосе Сепедой (33 победы, из них — 26 нокаутом, 2 поражения) и 27-летним белорусом Иваном Баранчиком (20 побед, из них — 13 нокаутом, 2 поражения), который прошел в Лас-Вегасе в ночь на 4 октября.

Каждый из соперников побывал в нокдауне по четыре (!) раза, а завершилось все нокаутом для Баранчика в пятом раунде. При этом Сепеда за 20 секунд до этого сам поднялся с настила ринга, после чего вложил все оставшиеся силы в сокрушительный удар с левой.

Предлагаем вам оценить лучшие моменты боя, ставшим самым зрелищным в 2020-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в UFC определили лучшие нокауты 2020 года.

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