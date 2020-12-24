Человек-амфибия: спортсмен-экстремал установил впечатляющий рекорд

Датский спортсмен Стиг Северинсен, являющийся обладателем многочисленных рекордов по фридайвингу (подводное плавание с задержкой дыхания), занесенных в Книгу рекордов Гиннесса, стал автором еще одного впечатляющего достижения.

47-летний спортсмен, задержав дыхание, проплыл под водой у берегов Баландры Бич в Мексике 202 метра, тем самым превзойдя предыдущий рекорд на целых 25 метров.

Добавим, что Северинсен — четырехкратный чемпион мира. Среди его достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса, — длительность задержки дыхания (лучший результат датчанина — 22 минуты) и задержки дыхания подо льдом (преодолел 152 метра за 2 минуты и 11 секунд). Также уроженец Ольборга имеет докторскую степень по медицине и степень магистра в области биологии, является автором нескольких книг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский фридайвер Александр Бубенчиков проплыл под водой почти 10 минут на задержке дыхания.

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