Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали Олимпийских игр

Спортсмены, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года, могут рассчитывать на солидные выплаты в случае завоевания медали.

Так, «золото» украинское правительство оценит в 125 тысяч долларов, обладатель «серебра» станет богаче на 80 тысяч, а «бронзы» — на 55 тысяч в американской валюте. Об этом сообщил министр спорта Вадим Гутцайт в интервью, опубликованном на Youtube-канале Ассоциации спортивных журналистов Украины (АСЖУ). При этом функционер отметил, что премиальные за медали, а также деньги на подготовку спортсменов к главным стартам четырехлетия включены в сумму 2,8 млрд гривен, выделенных из бюджета страны на спорт.

Отметим, что такие же гонорары полагались спортсменам-триумфаторам Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где наши соотечественники завоевали 11 наград — 2 золотые (гимнаст Олег Верняев и байдарочник Юрий Чебан), 5 серебряных (стрелок Сергей Кулиш, гимнаст Олег Верняев, команда фехтовальщиц Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Воронина и Ольга Харлан, борец Жан Беленюк, пятиборец Павел Тимощенко) и 4 бронзовые (фехтовальщица Ольга Харлан, прыгун в высоту Богдан Бондаренко, дуэт байдарочников Тарас Мищук и Дмитрий Янчук, гимнастка Анна Ризатдинова).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Зеленский заявил о желании провести в Украине Олимпийские игры.

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