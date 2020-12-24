Чемпион мира Цитаишвили ушел из «Динамо»

Полузащитник Георгий Цитаишвили, летом 2019-го ставший в составе молодежной сборной Украины чемпионом мира U20, сменил клуб.

Воспитанник «Динамо» не получал достаточной игровой практики в родном клубе, сыграв всего в четырех поединка в нынешнем сезоне УПЛ, поэтому был отправлен в аренду в полтавскую «Ворсклу». Срок соглашения рассчитан на полгода — с 1 января по 31 мая 2021-го.

Отметим, что автор одного из голов в финальном поединке молодежного мундиаля против Южной Кореи дебютировал в составе «Динамо» 9 мая 2018 года, выйдя на замену в финальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (0:2). В общей же сложности за «бело-синих» Цитаишвили провел во всех турнирах 24 матча, без забитых мячей.

Гол Цитаишвили в финале ЧМ-2019 (U20)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что динамовец Георгий Цитаишвили был включен в число претендентов на престижную награду Golden Boy.

Фото ФК «Динамо»

149

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter