28.18 / 28.44 34.17 / 34.65
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Чемпион мира Цитаишвили ушел из «Динамо»

13:02 24 декабря 2020
Георгий Цитаишвили

Полузащитник Георгий Цитаишвили, летом 2019-го ставший в составе молодежной сборной Украины чемпионом мира U20, сменил клуб.

Воспитанник «Динамо» не получал достаточной игровой практики в родном клубе, сыграв всего в четырех поединка в нынешнем сезоне УПЛ, поэтому был отправлен в аренду в полтавскую «Ворсклу». Срок соглашения рассчитан на полгода — с 1 января по 31 мая 2021-го.

Отметим, что автор одного из голов в финальном поединке молодежного мундиаля против Южной Кореи дебютировал в составе «Динамо» 9 мая 2018 года, выйдя на замену в финальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (0:2). В общей же сложности за «бело-синих» Цитаишвили провел во всех турнирах 24 матча, без забитых мячей.

Гол Цитаишвили в финале ЧМ-2019 (U20)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что динамовец Георгий Цитаишвили был включен в число претендентов на престижную награду Golden Boy.

Фото ФК «Динамо»

149

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Двойник королевы на столе

Королева Елизавета шокировала зрителей, станцевав на столе во время рождественской речи – но все разъяснилось

Светлана Лобода

На фоне скандала с ванной Лободы ее экс-муж опубликовал забавное видео

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана горько высмеяла африканское шоу Наташи Королевой

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри показали своего сына Арчи на рождественской открытке – фанаты недовольны

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер