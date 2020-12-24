Милевский подписал контракт с украинским клубом: выбор экс-игрока сборной удивил

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, вместе с другом Александром Алиевым посетивший в Лукьяновский СИЗО, определился с местом продолжения карьеры.

35-летний нападающий, покинувший брестское «Динамо» по окончанию сезона в чемпионате Беларуси, неоднократно высказывался о том, что хочет поиграть в Украине. Одним из главных претендентов на подписание контракта с игроком в СМИ называли львовский «Рух», с президентом которого Григорием Козловским игрока связывают дружеские отношения, но в итоге Милевский «обыграл» всех и стал игроком закарпатского «Миная».

«Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. „Минай“ — очень хорошая команда, и я благодарен клубу за такую возможность. Я пересмотрел последние матчи „Миная“, пообщался с главным тренером Василием Кобиным. Мне здесь нравится, и я рассчитываю принести пользу команде», — рассказал на презентации футболист, за свою карьеру поигравший в чемпионатах Украины, Турции, Румынии, Хорватии, России и Венгрии.

Примечательно, что Милевскому уже довелось выступать неподалеку от небольшого закарпатского села Минай, где базируется новичок украинской премьер-лиги. В сезоне-2018/2019 он провел 8 матчей за венгерскую «Кишварду» — расстояние между одноименным городом и Минаем составляет всего 45 км.

Отметим, что на зимний перерыв в чемпионате Украины «Минай» ушел, занимая 11-е место в турнирной таблице. В активе закарпатцев 10 очков в 12 сыгранных матчах, и команда Василия Кобина всего на два балла опережает идущий последним «Днепр-1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Милевский вместе с Алиевым однажды заплатили полицейским 200 долларов за молчание.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter