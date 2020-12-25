«Не позорьте Москву»: бойцы устроили массовую драку на турнире в столице России

Турнир по смешанным единоборствам в Москве перерос в драку между чемпионом AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимиром Минеевым и бойцом АСА Магомедом Исмаиловым, который в июле нокаутировал знаменитого Александра Емельяненко.

После окончания поединков известные бойцы, поединок между которыми в октябре 2018 года завершился вничью, вышли в клетку для интервью. После короткой словесной перепалки Минеев и Исмаилов устроили потасовку, которая перешла в массовое побоище. В инцидент была вынуждена вмешаться полиция, принявшаяся усмирять разъяренную толпу.

«Друзья, мы в прямом эфире, не позорьте Москву», — призывал участников драки ведущий вечера единоборств.

Отметим, что Исмаилова после инцидента задержали и отвезли в полицейский участок, но позже отпустили. Кстати, драчуны уже более двух лет не могут договориться об условиях реванша.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боец АСА Роман Огульчанский победил россиянина.

Фото fightnews.info

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