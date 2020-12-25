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Спорт

Лунин отметил Рождество с любимой и собаками

12:15 25 декабря 2020
Андрей Лунин

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин, забивший на одной из тренировок Королевского клуба шикарный гол, отметил Рождество в Мадриде в компании своей возлюбленной Анастасии Томазовой и двух собак.

«С Рождеством», — написал Лунин в комментарии к видео.

Отметим, что самый молодой вратарь в истории сборной Украины Андрей Лунин до сих пор не сыграл за первую команду «Реала» ни одного официального матча, установил антирекорд среди голкиперов «сливочных» по времени пребывания в клубе без дебюта (по информации Total Sportek, зарплата стража ворот в Королевском клубе составляет 30 тысяч евро в неделю). Как известно, 21-летний экс-вратарь «Зари» перешел в «Реал» в июне 2018-го и с тех пор выступал в аренде за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». В этом сезоне он 18 раз попадал в заявку первой команды Королевского на матч, но все эти встречи провел в воротах бельгиец Тибо Куртуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Лунин отбил два пенальти и стал героем матча Кубка Испании.

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