Футболист сборной Италии закрутил шуры-муры с красавицей-моделью, которая старше его на 12 лет

Футболист «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло, в свое время отчитавший красавицу-мать за селфи в Instagram, бросил невесту ради модели Мадалины Гени, которая старше его на 12 лет, сообщает a1. ro.

Избранницей талантливого 21-летнего полузащитника, восстанавливающегося после операции на колене, стала одна из ведущих моделей нижнего белья, которой приписывали короткий роман с Леонардо ди Каприо (рост девушки — 180 см). Кстати, в свое время 16-летнюю Мадалину, выросшую в Румынии, исключили из школы после того, как она снялась в фотосессии в нижнем белье. Уже тогда задатки были…

Николо Дзаньоло восстанавливается после операции на колене

Как отмечают итальянские СМИ, несколько лет назад Мадалина, владеющая четырьмя языками, была в любовной связи с бывшим футболистом «Милана» и сборной Италии Марко Боррьелло. А еще красотка снялась в клипе Эроса Рамазотти Il Tempo Tra Di Noi.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «дубль» Николо Дзаньоло принес «Роме» победу в матче Лиги чемпионов с «Порту».

Фото Instagram

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