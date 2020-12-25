«Ты сэгодня адна дома?» — экс-футболист «Динамо» Хацкевич вспомнил об «интимном» предложении Каладзе

Экс-футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, который после ухода из столичного клуба возглавил российский «Ротор», вспомнил забавную историю, как его партнер по славной команде Валерия Лобановского Каха Каладзе ошарашил «интимным» предложением.

«Каладзе только-только перешел в киевское „Динамо“, по-русски почти не говорил, — рассказал Александр Хацкевич в интервью изданию „Спорт-Экспресс“. — Я ему помогал. Как-то на машине ехали по городу, вдруг Каха положил мне руку на колено и спросил: „Ты сэгодня адна дома?“ Я вздрогнул.

Руку с колена убрал и ответил: „Каха, вообще-то я женат“. Он начал хохотать. Потом объяснил, что имел в виду совершенно не то, о чем я подумал. Хотел узнать, можем ли мы вечером посидеть в ресторане. Но получилось слишком интимно».

Напомним, что грузин Каха Каладзе после ухода из «Динамо дважды выиграл в составе «Милана» Лигу чемпионов, а после завершения карьеры стал мэром Тбилиси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» под руководством Александра Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

Фото ФК «Динамо»



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