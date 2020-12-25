Драчуну Широкову вынесли приговор, а кроссовки, которыми он избил судью, продадут на аукционе

В пятницу, 25 декабря, Преображенский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд, сообщает sports.ru.

Экс-игрока «Зенита», «Спартака» и ЦСКА признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и приговорили к 100 часам общественных работ, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей (около 38 тысяч гривен). При этом прокурор прокурор просил для 39-летнего футболиста 1 год и 10 месяцев лишения свободы, однако суд решил иначе.

Напомним, что 10 августа Широков в одном из эпизодов поединка любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» посчитал, что на нем нарушили правила в штрафной площадке. Но арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и футболист стал оскорблять рефери и угрожать ему. А когда судья показал Роману красную карточку, игрок избил служителя Фемиды. Сообщается, что вскоре после инцидента экс-футболист устроился работать юристом с зарплатой в 50 тысяч рублей.

Кстати, как сообщает mash.ru, кроссовки, которыми Роман Широков пинал судью, продадут на аукционе. При этом вырученные деньги, по словам адвоката экс-капитана сборной России Вадима Лялина, пойдут на благотворительность (начальная цена — 100 тысяч рублей).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной России Роман Дзюба попал в секс-скандал.

Фото sports.ru, mash.ru

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