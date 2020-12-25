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Спорт

Умер легендарный украинский олимпийский чемпион

16:13 25 декабря 2020
Иван Богдан

Ушел из жизни прославленный украинский борец греко-римского стиля, самый возрастной украинский олимпийский чемпион Иван Богдан, которому было 92 года, сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины (НОК).

Читайте также — Старейший олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Иван Богдан: «Свою олимпийскую медаль я продал в годы перестройки за три с половиной тысячи долларов. Если бы она была золотая, а то — железка, болталась бы дома, ржавела»

Всю свою жизнь обладатель «золота» Игр-1960 в Риме, а также двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР посвятил спорту. Иван Богдан, воспитавший олимпийского чемпиона Александра Колчинского и других известных мастеров борьбы, был почетным членом НОК Украины и членом Украинской академии спорта. С 2010 года в Николаеве проводится турнир на призы олимпийского чемпиона, уроженца тех мест.

Иван Богдан добавил к золотой олимпийской медали два титула чемпиона мира

На известие о кончине легендарного спортсмена отреагировал знаменитый украинский борец Жан Беленюк, разместивший в Instagram совместное фото с Богданом и написавший, что Иван Гаврилович желал ему успеха на Олимпийских играх в Токио.

Жан Беленюк и Иван Богдан

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерла вдова Валерия Лообановского Аделаида Панкратьевна.

Фото НОК Украины

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