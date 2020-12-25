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Спорт

90-летний экс-босс Формулы-1 впервые показал своего полугодовалого сына

19:41 25 декабря 2020
Берни Экклстоун

Бывший глава Формулы-1, 90-летний миллиардер Берни Экклстоун, у которого 1 июля родился сын Эйс, впервые показал малыша.

Фотографию Экклстоуна-младшего опубликовала супруга англичанина Фабиана, которая моложе мужа на 47 лет.

«Берни сказал: „Только раз в год“! Надеюсь, вам понравилось! С Рождеством!» — написала 43-летняя Фабиана в Instagram.

Напомним, что Экклстоун женился на Фабиане в 2012 году. У миллиардера есть три дочери от двух предыдущих браков — 65-летняя Дебора, 36-летняя Тамара и 32-летняя Петра. Также у него пять внуков и один правнук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист «Динамо» Анатолий Коньков стал отцом в 70 лет.

Фото Instagram

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