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Спорт

Соперник «Шахтера» в Лиге Европы уволил тренера команды и назначил… экс-директора дончан

21:41 25 декабря 2020
Патрик ван Леувен

Соперник донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы израильский «Маккаби» из Тель-Авива объявил об отставке главного тренера команды грека Георгиоса Дониса и его штаба.

Новым наставником назначен голландский специалист Патрик ван Леувен (на фото), ранее работавший… директором академии «Шахтера». Исполнительный директор «Маккаби» накануне уже руководил действиями команды в поединке против «Хапоэля» из Кирьят-Шмона, в котором столичный клуб вырвал победу благодаря голу с пенальти на 98-й минуте (1:0).

Отметим, что самый титулованный клуб Израиля «Маккаби» после 12 туров занимает в турнирной таблице чемпионата страны третье место, на два очка отставая от одноклубников из Петах-Тиквы и на восемь — от «Маккаби» из Хайфы.

Напомним, что «Шахтер» и «Маккаби» 18 февраля сыграют в Тель-Авиве, а 25-го — в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обидчик «Шахтера» плюнул сопернику в лицо и получил пять матчей дисквалификации.

Фото ФК «Маккаби» (Тель-Авив)

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