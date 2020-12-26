Ушел из жизни олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион НБА

Не стало легендарного баскетболиста, 12-кратного чемпиона НБА и обладателя «золота» Олимпийских игр-1956 Кей Си Джонса, скончавшегося в возрасте 88 лет, сообщает ESPN.

Восемь титулов в сильнейшей баскетбольной лиге мира он завоевал как игрок «Бостон Селтикс» (1959--1966 годы), два — в качестве помощника наставников «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс», а еще два — будучи главным тренером своего родного клуба.

В регулярных чемпионатах НБА баскетболист принял участие в 676 матчах, набирая в них 7,4 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 4,3 передачи. Джонс был одной из легенд «Бостона». 25-й номер, под которым он выступал, выведен из обращения. В 1989 году Кей Си Джонс стал членом Зала славы баскетбола.

В составе «Бостон Селтикс» Кей Си Джонс побеждал в восьми подряд сезонах в НБА

Американец занимает третье место в истории НБА по числу титулов, завоеванных в качестве игрока (больше трофеев только у его экс-партнеров по команде Билла Рассела — 11 и Сэма Джонса — 10).



По сей день Джонс — лишь один из восьми игроков, завоевавших титулы студенческого баскетбола и НБА, а также добівших олимпийское «золото» (кроме него, «хет-трик» удался Биллу Расселу, Майклу Джордану, Мэджику Джонсону, Джерри Лукасу, Куинну Бакнеру, Клайду Ловеллетту и Энтони Дэвису).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный баскетболист НБА Томми Хейнсон.

Фото Twitter «Бостон Селтикс»

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