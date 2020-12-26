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Спорт

Умерла мать Гарри Каспарова

10:01 26 декабря 2020
Гарри Каспаров с матерью Кларой

Скончалась мать 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, которого в свое время избили в российской тюрьме. О смерти 83-летней Клары Каспаровой сам прославленный шахматист сообщил на своей странице в Twitter.

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«С глубокой скорбью сообщаю весть о смерти моей мамы, Клары Каспаровой. Мой образец для подражания, мой величайший чемпион, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама», — написал 57-летний Гарри Каспаров.

Клара (Аида) Шагеновна Каспарова была инженером, специалистом по автоматике и телемеханике, ученым секретарем в НИИ, но в 1981 году (когда Гарри было 18 лет) ушла с работы, чтобы целиком посвятить себя карьере сына. Она стала главным доверенным лицом Гарри, сопровождала его повсюду, помогла ему стать чемпионом мира и удерживать это звание в течение 15 лет (отец Гарри умер, когда мальчику было 7 лет).

Знаменитый шахматист с матерью

«Главное, что я с ней могу быть откровенен, как ни с кем другим, — писал Гарри Каспаров. — В критические минуты ты слышишь голос, которому привык верить долгие годы. Каждому из нас необходим кто-то, кому можешь довериться, высказать все без утайки, называя вещи своими именами. И тогда чаще всего ты сам понимаешь, как поступить. Мама шутит, что она поглощает мой стресс».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гарри Каспаров «зашифровал» партию украинца Василия Иванчука в сериале «Ход королевы».

Фото Twitter

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