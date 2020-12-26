Легендарный вратарь-бомбардир идет в президенты страны

Прославленный вратарь Хосе Луис Чилаверт, забивший за карьеру 67 (!) мячей, решил в 2023 году баллотироваться на пост президента Парагвая. 55-летний экс-футболист опубликовал в Twitter предвыборный плакат, на котором размещены надписи «Чила президент 2023» и «Горжусь, что я парагваец».

Напомним, что участник двух чемпионатов мира Чилаверт играл за аргентинские «Сан-Лоренсо» и «Велес Сарсфилд», уругвайский «Пеньяроль», испанскую «Сарагосу» и французский «Страсбург».

В списке лучших вратарей-голеадоров в истории мирового футболка его опережает только бразилец Рожерио Сени (131 мяч). При этом, Чилаверт по-прежнему остается рекордсменом среди голкиперов по числу голов за национальную сборную (8 точных ударов). А еще парагваец — первый вратарь в истории, ставший автором хет-трика (в ноябре 1999 года он забил три мяча с пенальти в поединке аргентинских клубов «Велес Сарсфилд» и «Феррокариль Оэсте» — 6:1).

Кстати, Хосе Луис Чилаверт — не первый представитель мира футбола, решивший возглавить государство. К примеру, обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа, в 2017 году стал президентом Либерии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что румынский вратарь забил гол ударом от своих ворот.

Фото Twitter

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