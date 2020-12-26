Знаменитому экс-одноклубнику Шевченко досаждает неизлечимая болезнь

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Дженаро Гаттузо, похоронивший в июне 37-летнюю сестру, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В последних матчах 42-летний экс-одноклубник Андрея Шевченко по «Милану» руководил действиями своих подопечных из «Наполи» с повязкой на глазу.

Оказывается, у Гаттузо диагностирована глазная миастения — аутоимунное заболевание мышц, которые контролируют глаза и веки. Чтобы изображение было четким, тренер носит либо корректирующие очки, либо повязку на глазу. Сообщается, что в течение болезни состояние может периодически обостряться, а сам недуг полностью вылечить нельзя.

«Признаюсь — я был сам не свой последние пару недель, — цитирует Дженаро Гаттузо Sky Sport Italia. — Хочу обратиться ко всем, особенно к детям, которые смотрят в зеркало и видят что-то странное или не совсем правильное — жизнь прекрасна. Просто примите это.

Футболистам тоже пришлось нелегко, когда они увидели меня таким. Я понимаю это, но я все еще жив. У меня миастения уже 10 лет, и это третий раз, когда она протекает так жутко. Но все пройдет, и мой глаз вернется в обычное состояние. Это не просто жутко выглядит, а еще и сильно выматывает. Ситуация, когда 24 часа в сутки у тебя двоится в глазах, отнимает все силы. Только такой псих, как я, выдержит все это.

Но это моя жизнь, случались вещи и похуже. Знаю, что некоторые говорят, будто мне осталось жить один месяц, но уверяю вас, что все в порядке. Когда я на самом деле умру, хочу прийти туда, где я жил — на футбольное поле".

Во время одного из послематчевых интервью правое веко Дженнаро Гаттузо было заметно ниже левого

Напомним, что Дженнаро Гаттузо в составе «Милана» по два раза побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, чемпионате и Суперкубке Италии, а также по разу — в Кубке Италии и клубном чемпионате мира. В футболке сборной страны (73 матча, 1 гол) полузащитник завоевал «золото» ЧМ-2006.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшему футболисту сборной Италии Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги.

Фото Twitter Skysport

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