«Только никому не показывайте»: чемпионка US Open поделилась фото с обнаженной грудью

Чемпионка US Open в парном разряде, 22-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко, заработавшая за карьеру в теннисе 6,8 млн долларов, опубликовала снимок, на котором стоит с обнаженной грудью, прикрывая ее ладонями.

«Только никому не показывайте», — написала спортсменка, рост которой 182 см.

Напомним, что Соболенко входит в топ-10 мирового теннисного рейтинга как в одиночном разряде (10-я позиция), так и в парном (5-я). В ее послужном списке 12 побед на турнирах WTA. В прошлом году умер 43-летний отец спортсменки (бывший хоккейный вратарь), который собственно и привел Арину в теннис.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитая экс-теннисистка Мария Шарапова выходит замуж.

Фото Instagram

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