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Спорт

Форварда сборной Украины Яремчука впервые за семь лет выгнали с поля: видео инцидента

21:23 26 декабря 2020
Роман Яремчук

В субботу, 26 декабря, «украинский» «Гент», который недавно третий раз за три месяца остался без главного тренера, сыграл с футболистами сборной Украины Романом Яремчуком и Романом Безусом в стартовом составе поединок чемпионата Бельгии на поле «Кортрейка» (Евгений Макаренко провел в составе хозяев всю встречу).

Уже на 21-й минуте встречи коллектив Хейна Ванхазебрука (кстати, бывшего наставника «Кортрейка») остался в меньшинстве. Свою команду подвел Яремчук, грубо оттолкнувший сербского защитника хозяев Петара Голубовича и после просмотра VAR получивший от арбитра свою первую с 2013 года красную карточку (семь лет назад Романа удаляли с поля еще в первой лиге, когда он выступал за «Динамо-2»).

Романа Яречука впервые удалили с поля в элитных дивизионах Украины и Бельгии

Оставшись вдесятером, футболисты «Гента» не смогли на стадионе «Гюлденспорен» отстоять свои ворота в неприкосновенности и, уступив — 0:1, прервали трехматчевую победную серию в чемпионате Бельгии.

После 19 сыгранных поединков провально стартовавший «Гент» (в частности, уступил в квалификации Лиги чемпионов киевскому «Динамо») занимает в турнирной таблице чемпионата страны девятое место, отставая от лидера «Брюгге» на 14 очков. Кстати, соперник «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы в отчетном туре разгромил в меньшинстве «Эйпен» — 3:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Яремчук переболел коронавирусом.

Фото ФК «Гент», Photo News

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